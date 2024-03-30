Юнармейцы и кадеты из Республики Бурятия приняли участие во Всероссийской Спартакиаде по военно-спортивному многоборью «Призывники: Служу России-2024»

В программу соревнований входили упражнения из комплекса ГТО: подтягивание, прыжки в длину, бег, а также специализированные упражнения — снаряжение магазина и сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, в электронном тире и многоборье.
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