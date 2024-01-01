Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы в зоне СВО получили новогоднее поздравление из Кипра

Бойцы в зоне СВО получили новогоднее поздравление из Кипра

Российские бойцы в зоне спецоперации получили новогоднее поздравление из столицы Кипра - Никосии. Видеообращение Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр записали на фоне старинных венецианских стен, которые окружают старый город.

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