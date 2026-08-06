Ark Invest приобрела акции Circle на $17 млн.

В среду Ark Invest активно скупала акции Circle Internet Group и SpaceX. Новые данные инвестиционной компании под руководством Кэти Вуд показывают, что она приобрела 273 343 акции эмитента USDC в рамках своих фондов ARKK, ARKW и ARKF.
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