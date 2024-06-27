На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»

Уроки будут бесплатными С 2 июля на столичных причалах начнутся тренировки в рамках проекта «Спортивные выходные», который проводится Департаментом спорта города Москвы и центрами госуслуг «Мои документы».
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