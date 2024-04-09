Депутат Бутина рассказала, что изменит закон о поддержке молодых работников

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Закон о поддержке молодых работников не только позволит начинающим специалистам проще устраиваться на работу, но и повысит трудоспособность предприятий за счет кадрового обновления.
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