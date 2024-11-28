Под Смоленском заканчивается строительство нового производства колбас

А комфортное общежитие для сотрудников уже оборудовано. Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в мае этого года правительство Смоленской области и «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» договорились о создании нового производства колбас и обустройства общежития для сотрудников в Гагаринском районе.