Под Смоленском заканчивается строительство нового производства колбас

А комфортное общежитие для сотрудников уже оборудовано. Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в мае этого года правительство Смоленской области и «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» договорились о создании нового производства колбас и обустройства общежития для сотрудников в Гагаринском районе.
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