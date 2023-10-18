Отделение физиотерапии отремонтировали в больнице Электрогорска

Отделение физиотерапии открыли после ремонта в Электрогорской городской больнице. Там будут работать электросветолечебный кабинет, ингаляторий, кабинет теплолечения, массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры.
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