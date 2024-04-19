Сохраняйте спокойствие и смотрите в оба: Таро-прогноз на май 2024 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяСкоро месяц май 2024 года, и он станет спокойным и благополучным для тех, кто сохранит спокойствие и сможет разглядеть все шансы, которые подарит судьба.