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Зрители сняли на видео ставшее последним для циркового артиста выступление

Зрители сняли на видео ставшее последним для циркового артиста выступление

Артист цирка Демидовых в Ростове-на-Дону сорвался на велосипеде с каната и не выжил. Ставшее последним для акробата выступление сняли на видео зрители представления, кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

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