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Redmi Note 11T Pro+ во всех деталях за несколько дней до анонса: уникальный ЖК-экран, новый цвет, разъём 3,5 мм и пример фото

Redmi Note 11T Pro+ во всех деталях за несколько дней до анонса: уникальный ЖК-экран, новый цвет, разъём 3,5 мм и пример фото

Лу Вейбинг (Lu Weibing), занимающий посты президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo новые тизеры грядущей презентации.

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