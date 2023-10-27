Дмитриевская родительская суббота-2023: традиции и рекомендации для поминовения усопших Елена ГалицкаяДмитриевская родительская суббота-2023 приближается, и для многих православных христиан это особое время, когда они поминают своих умерших близких и молятся о них.
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