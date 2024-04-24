«Арсенал» отгрузил пять «Челси», Хави остается в «Барсе», «Ювентус» вышел в финал Кубка, Федотов продлился с «Флайерс», заговор против Глушакова и другие новости

1. Лондон – красный! «Арсенал» разнес «Челси» 5:0 – «синие» впервые проиграли «канонирам» с таким унизительным счетом.
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