Давайте я вам на примере за мигрантов объясню...

Тут на днях на информационных фронтах шкандаль разразился - понаехавшая одесситка широко известная в узких кругах пани Витязева устроила геволт усердно качала мнонациональную повесточку: криком кричала, что добрые русские люди пиарятся на теме мигрантов, раскачивают лодочку и разжигают межнациональную рознь; что пани очень боится "страшной" "Русской общины" и мифических "русских фошиздов"; пугала добрых русских людей "товарищем майором" и т.