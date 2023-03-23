Власти мотивируют фермеров выращивать местные овощи

Молдова импортирует меньше турецких овощей, самых востребованных на внутреннем рынке. Решение принадлежит правительству Турции, которое решило ограничить экспорт по всему миру до 14 апреля, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность.
Молдова импортирует меньше турецких овощей, самых востребованных на внутреннем рынке. Решение принадлежит правительству Турции, которое решило ограничить экспорт по всему миру до 14 апреля, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность.
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