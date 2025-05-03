Всем привет, вот интересные вопросы у меня назрели, думаю - у большинства также

О каком перемирии может идти речь, если противник начал обрабатывать снова Крым, Анапу и Новороссийск? О каком перемирии может идти речь, если противник стягивает силы на Теткино и хочет пойти 9-го мая? Как это было в прошлом году.
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