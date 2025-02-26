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Преступники впервые использовали Масленицу для интернет-мошенничества

Преступники впервые использовали Масленицу для интернет-мошенничества

В 2025 году киберпреступники в первый раз использовали тему Масленицы. К ней обычно не проводят распродажи, не устраивают акции с подарками и скидками, и в целом у праздника нет окраски события, так или иначе связанного с финансами, сообщила «Известиям» старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (бывш.

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