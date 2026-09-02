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Аргументы недели

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Иркутские истории. Гаупт как единица измерения

Иркутские истории. Гаупт как единица измерения

«Но умная, энергичная, деловитая Верочка влюбилась в бывшего своего крепостного и обвенчалась с ним. Судьба сделала очередной разворот — и Гаупт тоже развернулся: принял выбор Веры.

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