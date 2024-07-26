Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • саша дмитренко
    он  просто знал  что  в  случае обстрела  вся  страна  поднялась на  кровавых  коммиСовет Сталина как...
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    В Белгород.Совет Сталина как...

Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Треть украинцев готова отдать страну России — кто эти люди?

Число нежелающих воевать за неньку растет с каждым месяцем Доля граждан Украины, готовых отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%.

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