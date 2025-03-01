В Новоаннинском районе водитель протаранил КДМ Как уточнили в ГУВД по Волгоградской области, столкновение автомашины «Шевроле Круз» и «Камаз» произошло в 00-45 час.
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В Новоаннинском районе водитель протаранил КДМ Как уточнили в ГУВД по Волгоградской области, столкновение автомашины «Шевроле Круз» и «Камаз» произошло в 00-45 час.