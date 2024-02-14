В Сургуте мужчина впал в кому, играя до середины ночи в компьютерные игры

Житель Сургута впал в кому, играя до середины ночи в компьютерные игры. Как рассказали в городской клинической станции скорой, сотрудники которой выезжали на вызов, после оказания помощи его в стабильно тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
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