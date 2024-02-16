Названа фатальная ошибка ВСУ в Авдеевке

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра. Эксперт назвал фатальную ошибку ВСУ в Авдеевке Российский военкор Сергей Среда заявил, что Авдеевский гарнизон ВСУ не ждал новой тактики, спланированной ГРУ.
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