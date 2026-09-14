Поляк был жестоко избит в Чехии. Его приняли за украинца

Поляк из Хожува отправился на велосипеде через Верхнюю Силезию, собирая деньги на лечение беременной девушки, больной раком.
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