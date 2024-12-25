Оседлая жизнь и новые города. Земледелие и почётная профессия. Вкусная пища и спасение от голода. Вещь, изменившая человечество, – хлеб.
Хлеб
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Оседлая жизнь и новые города. Земледелие и почётная профессия. Вкусная пища и спасение от голода. Вещь, изменившая человечество, – хлеб.
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