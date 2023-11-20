Южная Корея потребовала от КНДР остановить подготовку к запуску спутника

По данным агентства Yonhap, Комитет начштабов Вооруженных сил Южной Кореи выступил с призывом к КНДР как можно скорее прекратить подготовку к запуску разведывательного спутника, иначе Сеул примет шаги, необходимые «для обеспечения безопасности граждан».