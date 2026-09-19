Как организовать готическую свадьбу: полный гид по мрачной романтике

Свадьба — это всегда отражение пары, её вкусов и внутреннего мира. Кому-то близка нежная пастель и воздушные ткани, а кто-то чувствует, что настоящая романтика живёт в полумраке старинных залов, в отблесках свечей на тёмном бархате и в той особой тишине, которая бывает только в вековых лесах.