Как организовать готическую свадьбу: полный гид по мрачной романтике

Свадьба — это всегда отражение пары, её вкусов и внутреннего мира. Кому-то близка нежная пастель и воздушные ткани, а кто-то чувствует, что настоящая романтика живёт в полумраке старинных залов, в отблесках свечей на тёмном бархате и в той особой тишине, которая бывает только в вековых лесах.
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