«Ъ»: магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием магазинов

В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony, передает «Коммерсантъ».До этого момента розничные партнеры иностранных производителей не закрывали точки, чтобы избежать штрафов от арендодателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии