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«Ъ»: магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием магазинов

«Ъ»: магазины LG, Bosch и Sony распродают остатки перед закрытием магазинов

В России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony, передает «Коммерсантъ».До этого момента розничные партнеры иностранных производителей не закрывали точки, чтобы избежать штрафов от арендодателей.

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