AIF: Лариса Лужина рассказала о Высоцком и Куравлёве

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина недавно отметила свой 85-й день рождения. За свою творческую карьеру она снялась во множестве культовых картин, таких как «На семи ветрах», «Вертикаль» и «Любовь Серафима Фролова».
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