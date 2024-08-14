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Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку детей к школе

Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку детей к школе

Август — время активной подготовки к новому учебному году у многих семей. Аналитики «Авито» узнали, как россияне планируют собирать детей в школу, сколько хотят потратить и как будут мотивировать школьников получать хорошие оценки.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
У меня внучка и правнук идут в школу( начальные классы), на 20 тысяч рублей в магазинах нечего делать!
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16 час.

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