Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку детей к школе

Август — время активной подготовки к новому учебному году у многих семей. Аналитики «Авито» узнали, как россияне планируют собирать детей в школу, сколько хотят потратить и как будут мотивировать школьников получать хорошие оценки.
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