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Синнер – первый игрок после Надаля и Федерера, трижды обыгравший Джоковича на ТБШ без потери сета

Янник Синнер победил Новака Джоковича в полуфинале « Уимблдона » – 6:4, 6:4, 6:4. Итальянец стал третьим игроком в истории, обыгравшим Джоковича на турнирах «Большого шлема» в трех сетах.

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