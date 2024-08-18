Путешествие на автомобиле: как подготовиться и что нужно знать

Путешествия — один из самых приятных способов провести свободное время. Чаще всего для поездок люди выбирают самолеты или поезда, однако есть и те, кто любит передвигаться на собственном автомобиле даже не большие расстояния.
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