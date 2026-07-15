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Zero Hedge

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US Restricts Direct Return Of US Citizens From Congo Over Ebola Outbreak

US Restricts Direct Return Of US Citizens From Congo Over Ebola Outbreak

US Restricts Direct Return Of US Citizens From Congo Over Ebola Outbreak Non-citizens had already been prohibited from entering the United States within 21 days of being in Congo, Uganda, and South Sudan, and now, the Trump administration has begun using federal authority to bar U.

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