Экс-президент Ирана Ахмадинежад проходит регистрацию на выборах президента

Бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад посетил избирательный штаб в Министерстве внутренних дел, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает гостелевидение Ирана.
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