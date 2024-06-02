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Экс-президент Ирана Ахмадинежад проходит регистрацию на выборах президента

Экс-президент Ирана Ахмадинежад проходит регистрацию на выборах президента

Бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад посетил избирательный штаб в Министерстве внутренних дел, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщает гостелевидение Ирана.

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