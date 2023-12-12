Россияне задолжали за электричество сотни миллиардов рублей

«Известия»: долги потребителей электроэнергии в России достигли 320,5 млрд руб. Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России достигла 320,5 миллиарда рублей по итогам трех кварталов 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии