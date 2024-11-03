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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соотношение штрафных к попыткам с игры в НБА показывает максимум за 11 лет

Игроки в среднем бросают 28,1 штрафного на 100 попыток с игры. Этот показатель является максимальным за последние 11 сезонов.

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