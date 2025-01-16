Самолеты ВКС РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 мост у Константинополя в ДНР

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России использовали авиабомбы ФАБ-500, чтобы уничтожить мост у населенного пункта Константинополь, который находится западнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), 16 января сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
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