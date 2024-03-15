Психолог Наумова: важно помочь пожилым родственникам не попасться мошенникам

Доверие пожилых людей мошенникам зачастую объясняется недостаточным развитием мышления или умением злоумышленников верно найти слабые точки в их ментальном состоянии, считает семейный психолог Наталья Наумова.
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