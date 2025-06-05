Детская летняя развлекательная программа стартовала на территории Салехарда

В канун 430-летия города на Полярном круге юным салехардцам будет некогда скучать. Мастер-классы, игры на свежем воздухе, тематические флешмобы и творческие мастерские подарят незабываемые впечатления малышам и подросткам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии