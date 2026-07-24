Поступление в вузы хотят перевести в онлайн

В России могут запустить новую цифровую платформу «Университеты». Как сообщает телеканал «360.ru» со ссылкой на проект постановления правительства, она позволит абитуриентам проходить весь процесс поступления онлайн.
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