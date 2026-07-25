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Воронежские новости

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В Семилукском районе Воронежской области остановили фуру с 17 телятами без документов

В Семилукском районе Воронежской области остановили фуру с 17 телятами без документов

На трассе Р-298 в Семилукском районе сотрудники ДПС совместно с представителями Россельхознадзора остановили фуру, перевозившую молодняк крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.

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