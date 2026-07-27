Песков прокомментировал возможное «воздушное перемирие» с Украиной

В Кремле заявили, что сообщения о возможном воздушном перемирии с Украиной не имеют подтверждения. Дмитрий Песков отметил, что пока подобные публикации являются лишь сообщениями СМИ без какой-либо конкретики.
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