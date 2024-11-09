ДТП в Египте: пострадали десятки туристов, в том числе граждане России

На юге Синайского полуострова в Египте произошла серьезная авария с участием автобуса, в результате чего пострадали более трех десятков человек, в том числе граждане России, Украины, Казахстана и Азербайджана, сообщает 9 ноября Cairo24.
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