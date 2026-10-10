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В клинику к Жанне Фриске тайно проносили её сына Платона

На Первом канале в «Сегодня вечером» семья Жанны Фриске снова заговорила о ней. Сестра певицы Наталья вспомнила, как Жанну лечили, а крестная мать её сына Платона Ольга Орлова попросила Дмитрия Шепелева разрешить ей встречу с мальчиком.

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