В клинику к Жанне Фриске тайно проносили её сына Платона

На Первом канале в «Сегодня вечером» семья Жанны Фриске снова заговорила о ней. Сестра певицы Наталья вспомнила, как Жанну лечили, а крестная мать её сына Платона Ольга Орлова попросила Дмитрия Шепелева разрешить ей встречу с мальчиком.