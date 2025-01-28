ПП-рецепт: суп-пюре из сельдерея и картофеля для тех, кто перенес операцию

Суп-пюре — хорошая альтернатива обычному супу, которая позволяет разнообразить рацион. Это блюдо легче усваивается и полезно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пациентов, которые недавно перенесли операцию или химиотерапию.