ПП-рецепт: суп-пюре из сельдерея и картофеля для тех, кто перенес операцию

Суп-пюре — хорошая альтернатива обычному супу, которая позволяет разнообразить рацион. Это блюдо легче усваивается и полезно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, пациентов, которые недавно перенесли операцию или химиотерапию.
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