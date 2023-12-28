Адвокат Блиновской рассказала о долге блогера в 907 млн рублей

Сумма долга блогера Елены Блиновской по решению налогового органа составляет 907 млн рублей, рассказала 28 декабря «Известиям» ее адвокат Наталья Сальникова, комментируя появившуюся информацию о долге ее доверителя в 1,4 млрд рублей и пени в сумме 6 млн рублей.