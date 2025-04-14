Бастрыкин запросил доклад из-за проведения религиозных обрядов на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад о ходе проверки в связи с проведением в Камчатском крае религиозных обрядов в местах, которые не предусмотрены для таких действий, сообщило региональное управление СК РФ.
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