Завершается капитальный ремонт кровли доходного дома Дмитрия Поршнева на набережной Черной Речки. На площади 1550 квадратных метров полностью заменили кровельный металл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
- В СПЧ прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым