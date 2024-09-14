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5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Мужик сказал - мужик сделал. Хватит возмущаться в уютных МД-болотцах интернета, надо осваивать правовое пространство! На сайте Российской общественной инициативы я насчитала минимум 15 петиций о внесении изменений в законодательство, дабы усмирить зарвавшихся женщин и улучшить положение угнетаемых себя.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Увы, вы  правы, что подтверждают  многочисленные  суды. Но по-прежнему  суды  часто становятся  на сторону женщины, даже  если она конченая  блядь.
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7 час.
Владимир Соколов
это политика государства, гнобить мужчин, он всегда должен, ведь им так проще управлять. и с этим мирными методами ничего не сделаешь.
Ответить
7 час.
Надежда Кувыкина
Точно не о всех!!!!   Пожалуй вы правы)) кучка идиотов.. Их много разных кучек и у М и у Ж...
Ответить
7 час.

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