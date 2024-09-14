5 странных мужских требований, которые пытаются узаконить, но почему-то не получается

Владимир Алтайцев Увы, вы правы, что подтверждают многочисленные суды. Но по-прежнему суды часто становятся на сторону женщины, даже если она конченая блядь.

Владимир Соколов это политика государства, гнобить мужчин, он всегда должен, ведь им так проще управлять. и с этим мирными методами ничего не сделаешь.