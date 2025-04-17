В Татарстане ожидается до +21 градуса

В Татарстане 17 апреля осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. Днем в Казани, Зеленодольске, Мамадыше, Арске, Лаишево, Буинске, Апастово, Тетюшах, Чистополе, Нурлате и Булгаре воздух прогреется до +18, +21 градуса.
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