"Бахнем! Весь мир в труху": Россия жёстко припёрла к стенке. Такое даже враги запомнили

Актёр Охлобыстин прокомментировал известную фразу из фильма "ДМБ", которая быстро пошла в народ. Её запомнили даже на УкраинеВ фильме "ДМБ", где Иван Охлобыстин выступил сценаристом, прозвучала фраза: "Бахнем! Обязательно бахнем, и не раз.