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Украинский министр Камышин призвал западные страны нарастить производство оружия

Украинский министр Камышин призвал западные страны нарастить производство оружия

Объемы производства вооружения во всем мире не достигают необходимого уровня. Соответствующее заявление сделал глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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